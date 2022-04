"Массовое убийство невиновных", "Хуже, чем ИГИЛ": 10 обложек мировых СМИ о геноциде в Буче

На страницах мировых изданий появились трупы мирных украинцев.

После того, как ВСУ освободили Бучу, в Сети начали появляться первые снимки освобожденного города. Эти фото шокировали всех. Весь мир увидел ужасы, которые там оставил "русский мир": улицы, покрытые труппами, разрушенные дома, больницы, аптеки, магазины, мародерство.

Российские оккупанты безжалостно издевались над людьми, детьми, пытали их, насиловали, убивали и уничтожали дома.

Преступления России попали на обложки мировых СМИ с заголовками "Массовое убийство невинных", "Геноцид", "Хуже, чем ИГИЛ", "Ужас в Буче", "Россия должна ответить за это". Мировая пресса написала правду о замученных мирных людях, братской могиле и жестокости русских солдат.

Зверства россиян на обложки поместили такие авторитетные СМИ: The Times, Daily Mail, The Guardian, Mirror, Financial Times, Daily Express и другие.

