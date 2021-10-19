Мастерство реверанса: герцогиня Корнуольская идеально присела перед королевой Елизаветой II

На прошлой неделе мы рассматривали новый образ королевы Елизаветы II и ее невестки – герцогини Корнуольской Камиллы.

74-летняя Камилла вместе со своим супругом принцем Чарльзом приезжала в Уэльс, сопровождая Ее Величество королеву в поездке в город Кардифф. В этот день монарх блистала в красивом розовом пальто от Stewart Parvin и шляпе с цветами, а герцогиня Камилла надела потрясающее красное пальто, к которому подобрала черные кожаные туфли на каблуках, кожаные перчатки и маленькую кожаную сумку.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Мы обратили внимание и на то, как Ее Высочество Камилла приветствовала Ее Величество Елизавету II и делала, как нам кажется, просто идеальный реверанс. В такой позиции герцогиню Корнуольскую как раз запечатлели фотографы.

Королева Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Не все члены королевской семьи умеют делать реверанс правильно и уже тем более элегантно. Кроме Камиллы в этом деле еще неплохо преуспевает Кэтрин, герцогиня Кембриджская. Но в будущем она должна стать королевой-консортом, а значит, должна уметь выполнять все согласно правилам придворного этикета.

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