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Мастерство реверанса: принцесса Беатрис грациозно присела перед королем Чарльзом
Членов британской королевской семьи учат этому искусству с детства.
В первый день Королевских скачек на ипподроме в Аскоте принцесса Беатрис появилась вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Ее Высочество запечатлели, когда она присела в реверансе перед ее дядей — королем Чарльзом III, который как раз проходил рядом со своей женой Камиллой.
Беатрис грациозно присела в реверансе и это запечатлели фотографы на мероприятии.
В третий день соревнований принцесса Йоркская и ее муж Эдоардо слились в поцелуе, наблюдая за соревнованиями из королевской ложи.