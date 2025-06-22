ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
328
Время на прочтение
1 мин

Мастерство реверанса: принцесса Беатрис грациозно присела перед королем Чарльзом

Членов британской королевской семьи учат этому искусству с детства.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Associated Press

В первый день Королевских скачек на ипподроме в Аскоте принцесса Беатрис появилась вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Ее Высочество запечатлели, когда она присела в реверансе перед ее дядей — королем Чарльзом III, который как раз проходил рядом со своей женой Камиллой.

Беатрис грациозно присела в реверансе и это запечатлели фотографы на мероприятии.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

В третий день соревнований принцесса Йоркская и ее муж Эдоардо слились в поцелуе, наблюдая за соревнованиями из королевской ложи.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie