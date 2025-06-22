Мастерство реверанса: принцесса Беатрис грациозно присела перед королем Чарльзом

Принцесса Беатрис / © Associated Press

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В первый день Королевских скачек на ипподроме в Аскоте принцесса Беатрис появилась вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Ее Высочество запечатлели, когда она присела в реверансе перед ее дядей — королем Чарльзом III, который как раз проходил рядом со своей женой Камиллой.

Беатрис грациозно присела в реверансе и это запечатлели фотографы на мероприятии.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

В третий день соревнований принцесса Йоркская и ее муж Эдоардо слились в поцелуе, наблюдая за соревнованиями из королевской ложи.

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Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images