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Мать пасынка Беатрис Йоркской рассказала, какая из принцессы мачеха

Мать пасынка Беатрис Йоркской рассказала, какая из принцессы мачеха

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Когда принцесса Беатрис вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020 году, она стала мачехой его сына — Кристофера Вульфа, рожденного от предідущих отношений Эдо с Дарой Хуанг.

В новом интервью Harper's Bazaar UK архитектор и дизайнер из Флориды поделилась своим позитивным взглядом на совместное воспитание детей со своим бывшим и принцессой Беатрис.

"У Вольфи две пары родителей, которые пытаются помочь ему с обеих сторон, и я просто думаю: "Чем больше, тем лучше. Мне повезло, что вокруг него такие позитивные люди, которые действительно любят его. Я не понимаю людей, которые разводятся, а затем держат своих детей в качестве залога, это не имеет никакого смысла. Речь идет о создании счастливого дома и образа жизни", - рассказала женщина в новом интервью, цитирует ее слова издание People.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

О принцессе Беатрис у Дары только прекрасные впечатления. После того, как Беатрис и Эдо объявили о своей помолвке в 2019 году, Хуан поздравила пару. "Я желаю всего наилучшего Эдо и Беатрис и с нетерпением жду объединения наших семей", — сказала она тогда в своем заявлении.

35-летняя принцесса Йоркская Беатрис стала первым представителем своего поколения британской королевской семьи, вступившим в роль мачехи. Они с Эдоардо часто берут Кристофера на публичные семейные мероприятия, как, например, рождественская прогулка или концерт, организованный принцессой Уэльской в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / © Associated Press
Принцесса Беатрис с мужем и пасынком / Фото: Associated Press

Пара, напомним, также воспитывает совместную дочь Сиенну, которой в этом сентябре исполнится три года. Ранее Беатрис рассказывала планирует ли еще детей.

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