Мать принцесс Беатрис и Евгении возвращается в Британию после того, как несколько месяцев скрывалась от публики

Сара Фергюсон / © Associated Press

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Бывшая герцогиня Йоркская старается держаться подальше от внимания общественности и за границей на фоне последствий скандала с Эпштейном.

Но теперь изданию People стало известно, что Сара Фергюсон вернется в Англию через несколько дней, вскоре после того, как Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию.

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Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Говорят, Сара будет арендовать дом с шестью спальнями примерно за 8000 долларов в месяц. Издание The Sun, которое первым сообщило об этой новости, утверждает, что дом расположен в графствах вокруг Лондона.

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Напомним, 66-летняя Фергюсон возвращается всего через несколько недель после того, как ее дочь, принцесса Евгения, родила третьего ребенка, с которым Сара, как говорят, еще не встречалась.

Сара Фергюсон / © Associated Press

В последний раз бывшую герцогиню видели на публике в апреле, когда газета The Sun опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в горном уединенном месте в австрийских Альпах.

«Этот район просто прекрасен, и большую часть времени здесь очень тихо, поэтому это идеальное место для такой известной личности, как она, чтобы затаиться, когда ситуация накаляется», — сообщил тогда источник изданию.

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