Мать в голубом жакете, дочь – в молочном: императрица Масако и принцесса Айко прогулялись по ферме

Японский император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко посетили Императорскую ферму в Таканедзаве.

Императорская семья прогулялась по территории фермы, где им устроили небольшую фотосессию.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко / Фото: Getty Images

Императрица была одета в голубой жакет оверсайз, белый топ и широкие черные брюки. На шее у нее был голубой шарф с принтом. Образ Масако дополнила голубым клатчем и черными кожаными туфлями. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на шее – жемчужная подвеска на цепочке.

Айко выбрала жакет молочного оттенка, белый топ и черные брюки с небольшими разрезами спереди. Наряд принцесса дополнила черными замшевыми туфлями с питоновыми носками. На шее красовалась цепочка с кулоном, а на плече висела белая сумка с коричневыми вставками.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко / Фото: Getty Images

Император надел черный пиджак, серые брюки, белую рубашку, голубой галстук с узором и черные туфли.

Семья надела на лицо белые защитные маски.

Напомним, на праздновании своего 63-летия император Нарухито устроил празднование в Императорском дворце в Токио.

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