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Мать затмила дочь: два новых выхода королевы Максимы и принцессы Катарины-Амалии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
1 мин
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Мать затмила дочь: два новых выхода королевы Максимы и принцессы Катарины-Амалии

Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / Фото: Getty Images

Король и королева Нидерландов вместе со старшей дочерью принцессой Оранской Катариной-Амалией продолжают путешествовать по Карибским островам.

На днях семейство посетило Royal Aruba Aloe – это старейшая компания по производству алоэ вера в мире. Максима приехала в светлом платье без рукавов от Natan Couture и лаковых бежевых туфлях от Salvatore Ferragamo. Лук свой Максима дополнила аксессуаром на голове, цветочными серьгами, очками от солнца от Chanel, а также браслетом с камнями на запястье.

Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images
Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / Фото: Getty Images

Ее дочь была в яркой салатовой блузке, белых брюках со стрелками, в руках несла пестрый клатч от Sarah's Bag и обута была в босоножки от Gianvito Rossi.

Катарина-Амалия дополнила и без того яркий образ оранжевыми серьгами с бахромой от Zara и золотым колье.

Королева Максима, король Виллем Александр с принцессой Катариной Амалией / © Getty Images
Королева Максима, король Виллем Александр с принцессой Катариной Амалией / Фото: Getty Images

Также королевская чета отправилась в поход по национальному парку Арикок, где Максима и ее дочь появились уже в совершенно других образах. Королева облачилась в бежевый комбинезон и обула кроссовки, а ее дочь надела желтую рубашку, белые брюки и кеды. Король Виллем-Александр также был одет в брюки и рубашку, подходящие под образ его жены Максимы.

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Дата публикации
Просмотры
901
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