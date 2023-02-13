Мечта сбылась: компания Disney к своему 100-летию выпустила красивый видеоролик

Видео вызывает приятную ностальгию.
Компания Disney в честь своего 100-летия обнародовала в Сети красивый видеоролик. Он создан из кадров вышедших фильмов, мультфильмов и игровых проектов студии. В ролик вошли фрагменты из "Звездных войн", "Мэри Поппинс", "Питера Пэна", "Энканто", "Аватара", "Мстителей" и других.
В видео также есть интересные цитаты персонажей (реплики Спящей красавицы из одноименного мультфильма, Чудовища из "Красавицы и Чудовища", Муфасы из "Короля льва", Тианы из "Принцессы и лягушки" и другие).
Таким образом авторы решили поблагодарить больших и маленьких поклонников за доверие к их бренду.
Кстати, видеоролик показали во время Super Bowl LVII.
Напомним, The Walt Disney Company 16 октября 1923 года основали братья Уолт и Рой Дисней, тогда она называлась Disney Brothers Studio. Из мультипликационной студии она превратилась в один из крупнейших медиаконгломератов индустрии в мире.
Напомним, кинокомпания Universal Pictures выпустила официальный трейлер саги "Форсаж Х".
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