Мечтал о другой жизни: принц Уильям сделал неожиданное признание

Принц Уильям / © Associated Press

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Будущий король Великобритании признался, что когда-то мечтал о совершенно другой жизни — вдали от королевских обязанностей и внимания публики. Несмотря на то, что ещё с самого рождения его судьба была предрешена, это не помешало ему в детстве мечтать о профессии обычного человека.

Уильям вместе с другими известными гостями посетил популярное ток-шоу «The Graham Norton Show», где рассказал о премии Earthshot Prize. Её принц учредил в 2020 году, чтобы привлечь внимание к экологическим инициативам в разных уголках мира.

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Однако во время эфира разговор затронул и другие темы. В частности, Уильяма спросили, мечтал ли он когда-нибудь стать кем-то другим, а не королём.

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«Когда я был моложе, очень хотел стать полицейским. Мне казалось, что я мог бы быть хорошим полицейским», — рассказал принц. «Потом у меня был период, когда я хотел стать диджеем, но с этим не очень сложилось. Я даже придумал себе имя — DJ Xara. Оно было неудачным», — продолжил он.

Похоже, у юного Уильяма было немало мечтаний, однако судьба распорядилась иначе — и, к счастью, сейчас принц, кажется, вполне доволен своей ролью.

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