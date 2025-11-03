- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Мечтал об этом много лет: Дэвид Бекхэм получит от короля Чарльза важный титул
Дэвид Бекхэм официально станет сэром Дэвидом на церемонии посвящения в рыцари, которая состоится в ноябре 2025 года.
Легенда футбола получит рыцарское звание «за заслуги перед спортом и благотворительностью» во вторник, 4 ноября, на церемонии посвящения в Виндзорском замке, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Скорее всего, вручать награды будут король Чарльз III или принцесса Анна. На мероприятии будут отмечены выдающиеся заслуги отдельных лиц.
После церемонии экс-футболист станет сэром Дэвидом Бекхэмом, а его жена Виктория Бекхэм будет именоваться леди Бекхэм.
Напомним, в 2003 году Бекхэм был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE), а на получение рыцарского звания Дэвид был выдвинут более 10 лет назад, номинация состоялась в 2011 году.