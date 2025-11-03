Мечтал об этом много лет: Дэвид Бекхэм получит от короля Чарльза важный титул

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Легенда футбола получит рыцарское звание «за заслуги перед спортом и благотворительностью» во вторник, 4 ноября, на церемонии посвящения в Виндзорском замке, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Скорее всего, вручать награды будут король Чарльз III или принцесса Анна. На мероприятии будут отмечены выдающиеся заслуги отдельных лиц.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

После церемонии экс-футболист станет сэром Дэвидом Бекхэмом, а его жена Виктория Бекхэм будет именоваться леди Бекхэм.

Напомним, в 2003 году Бекхэм был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE), а на получение рыцарского звания Дэвид был выдвинут более 10 лет назад, номинация состоялась в 2011 году.