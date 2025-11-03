ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Мечтал об этом много лет: Дэвид Бекхэм получит от короля Чарльза важный титул

Дэвид Бекхэм официально станет сэром Дэвидом на церемонии посвящения в рыцари, которая состоится в ноябре 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и Дэвид Бекхэм

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Легенда футбола получит рыцарское звание «за заслуги перед спортом и благотворительностью» во вторник, 4 ноября, на церемонии посвящения в Виндзорском замке, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Скорее всего, вручать награды будут король Чарльз III или принцесса Анна. На мероприятии будут отмечены выдающиеся заслуги отдельных лиц.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

После церемонии экс-футболист станет сэром Дэвидом Бекхэмом, а его жена Виктория Бекхэм будет именоваться леди Бекхэм.

Напомним, в 2003 году Бекхэм был удостоен звания офицера Ордена Британской империи (OBE), а на получение рыцарского звания Дэвид был выдвинут более 10 лет назад, номинация состоялась в 2011 году.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie