- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Мечтала о встрече с ней: как Мэрилин Монро нарушла протокол, приветствуя королеву Елизавету II
Королева Елизавета II за свою 70-летнюю историю правления встречалась со многими знаменитостями.
Одной из самых знаковых считается встреча Ее Величества с Мэрилин Монро.
В июле 1956 года американская актриса Мэрилин Монро прибыла в лондонский аэропорт (ныне аэропорт Хитроу) со своим мужем, драматургом Артуром Миллером для начала съемок фильма «Принц и танцовщица».
Звезда фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» , родившаяся в том же году, что и королева Елизавета II, в этом году отметила бы свое 100-летие, имела легендарную встречу с покойной монархиней в 1956 году.
Встречу с королевой во время пребывания в Англии Монро считала своей заветной мечтой. Актриса мечтала выпить чаю с Ее Величеством в Букингемском дворце.
Монро и ее тогдашний муж, Артур Миллер, останавливались в Энглфилд-Грин недалеко от Виндзорского замка во время своего пребывания в Англии. И хотя попить чаю с королевой Монро не удалось, их встреча состоялась на Королевском представлении, которое проходило в театре «Эмпайр» на Лестер-сквер в Лондоне, пишет Vanity Fair.
Во время этой встречи Монро нарушила королевский протокол, так как надела слишком откровенное платье на встречу с монархом. Это было облегающее платье из золотистой парчи с глубоким декольте – типичное для Мэрилин.
На кадрах их встречи видно, как Монро пожимает руку королеве Елизавете II и обе женщины улыбаются. Монарх в тот день была одета в черное платье с открытыми плечами и сверкающую Владимирскую тиару.
Кстати, это платье с 10 апреля 2026 года выставлено в Букингемском дворце в рамках выставки «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле».