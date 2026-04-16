Мечтала о встрече с ней: как Мэрилин Монро нарушла протокол, приветствуя королеву Елизавету II

Королева Елизавета II и Мэрилин Монро / © Getty Images

Одной из самых знаковых считается встреча Ее Величества с Мэрилин Монро.

В июле 1956 года американская актриса Мэрилин Монро прибыла в лондонский аэропорт (ныне аэропорт Хитроу) со своим мужем, драматургом Артуром Миллером для начала съемок фильма «Принц и танцовщица».

Артур Миллер и Мэрилин Монро в аэропорту Лондона, 1956 год / © Getty Images

Звезда фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» , родившаяся в том же году, что и королева Елизавета II, в этом году отметила бы свое 100-летие, имела легендарную встречу с покойной монархиней в 1956 году.

Встречу с королевой во время пребывания в Англии Монро считала своей заветной мечтой. Актриса мечтала выпить чаю с Ее Величеством в Букингемском дворце.

Монро и ее тогдашний муж, Артур Миллер, останавливались в Энглфилд-Грин недалеко от Виндзорского замка во время своего пребывания в Англии. И хотя попить чаю с королевой Монро не удалось, их встреча состоялась на Королевском представлении, которое проходило в театре «Эмпайр» на Лестер-сквер в Лондоне, пишет Vanity Fair.

Во время этой встречи Монро нарушила королевский протокол, так как надела слишком откровенное платье на встречу с монархом. Это было облегающее платье из золотистой парчи с глубоким декольте – типичное для Мэрилин.

На кадрах их встречи видно, как Монро пожимает руку королеве Елизавете II и обе женщины улыбаются. Монарх в тот день была одета в черное платье с открытыми плечами и сверкающую Владимирскую тиару.

Кстати, это платье с 10 апреля 2026 года выставлено в Букингемском дворце в рамках выставки «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле».