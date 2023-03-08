"Мечтаю о мире, где не будет сексизма и песизма": пес Патрон показал новые фото и поделился размышлениями о женском дне

Четвероногая звезда поблагодарила всех женщин за то, что они есть в этом мире.
Пес Патрон опубликовал в Instagram фотографии с утреннего построения, на которых он снят со своими коллегами.
Собака также призналась, что его хозяин Михаил напомнил ему, что сегодня Международный женский день. Патрон поделился размышлениями об этом празднике.
"Все так по-разному относятся к этому празднику, но мне он нравится. Потому что он не о тюльпане в полиэтилене, а о правах женщин.
Вообще, я удивился, что когда-то женщины не имели прав. У нас в семье жена Михаила наравне управляет всеми делами. Наша семья – это о партнерстве.
Мне рассказали, что до сих пор есть страны, где женщины не имеют даже паспорта, не могут свободно путешествовать и принимать решения. А истории об издевательствах над африканками меня совершенно ошеломили.
Я очень мечтаю о мире, где не будет сексизма, песизма, расизма и еще много "змей". О мире, в котором не нужно будет бороться за свою жизнь, за свои права. Чтобы были только любовь и уважение. Это столь важно.
Дорогие мои женщины! Я благодарен очень, что вы в этом мире. За заботу, красоту и за то, что меняете этот мир: каким бы он ни был — без вас он был бы хуже. Всем прекрасный лизь", — написал Патрон.
Напомним, ранее пес-сапер показал фото с огромным снарядом.
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