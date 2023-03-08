"Мечтаю о мире, где не будет сексизма и песизма": пес Патрон показал новые фото и поделился размышлениями о женском дне

Четвероногая звезда поблагодарила всех женщин за то, что они есть в этом мире.

Пес Патрон опубликовал в Instagram фотографии с утреннего построения, на которых он снят со своими коллегами.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака также призналась, что его хозяин Михаил напомнил ему, что сегодня Международный женский день. Патрон поделился размышлениями об этом празднике.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Все так по-разному относятся к этому празднику, но мне он нравится. Потому что он не о тюльпане в полиэтилене, а о правах женщин.

Вообще, я удивился, что когда-то женщины не имели прав. У нас в семье жена Михаила наравне управляет всеми делами. Наша семья – это о партнерстве.

Мне рассказали, что до сих пор есть страны, где женщины не имеют даже паспорта, не могут свободно путешествовать и принимать решения. А истории об издевательствах над африканками меня совершенно ошеломили.

Я очень мечтаю о мире, где не будет сексизма, песизма, расизма и еще много "змей". О мире, в котором не нужно будет бороться за свою жизнь, за свои права. Чтобы были только любовь и уважение. Это столь важно.

Дорогие мои женщины! Я благодарен очень, что вы в этом мире. За заботу, красоту и за то, что меняете этот мир: каким бы он ни был — без вас он был бы хуже. Всем прекрасный лизь", — написал Патрон.

Напомним, ранее пес-сапер показал фото с огромным снарядом.

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