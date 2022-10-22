"Мечтаю о времени, когда эта война останется только в книгах": Зеленская посетила немецкую библиотеку

Первая леди Украины прибыла в Германию, где пополнила в одной из самых популярных библиотек страны полку с украинской литературой.

"Центральная библиотека немецкого города Франкфурт-на-Майне – одно из самых популярных общественных заведений, ежегодно принимающих почти полтора миллиона посетителей. Им предлагают лектории, выставки, дискуссии, разноязычные издания любой жанровой принадлежности, поэтому инклюзивное пространство. Поэтому здесь так людно библиотека является местом обучения, отдыха и встреч, а еще в библиотеке с 2019 года существует украинская книжная полочка, которую я сегодня имела возможность пополнить вместе с партнерами одноименного проекта – Украинским институтом книги, Министерством иностранных дел и Министерством культуры и информационной политики Украины.

Передали лучшие издания. Это стало возможным благодаря нашему новому партнеру – Киевской школе экономики. Украинская классика и произведения современных авторов, художественные, исторические, философские наработки воспроизводят многообразие взглядов на Украину и украинскость, чтобы посетители библиотеки могли познакомиться с нашей культурой. Издание переведено и на украинский язык, чтобы временные переселенцы, которых принял Франкфурт, имели в городе свой литературный центр.

Украинские книжные полочки уже в 20 странах мира: Австрии, Турции, Литве, Словакии, Швеции, Чехии, Франции, Нидерландах, Греции, Латвии, Финляндии, Иордании, Хорватии, Ливане, Японии, Бельгии, Албании, Швейцарии, Южной Корее и Польше. В 1945 году главное здание Центральной библиотеки Франкфурта уничтожила бомба. Но библиотека возродилась и стала мощным культурным центром. В Украине российские бомбы разрушили около сотни библиотек, но мы их отстроим. Ибо защищаем свою культуру так же упорно, как и людей.

Мечтаю о времени, когда эта война останется только в книгах. А мы обязательно напишем о том, как Украина боролась за свое культурное наследие и как ей помогал в этом весь цивилизованный мир", — написала в своем посту Зеленская.

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