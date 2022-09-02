Медведи на велосипеде: в России планируют заменять концерты мировых звезд цирковыми представлениями

Импортозамещение охватило все сферы жизни российского общества. И, стоит отметить, во всех областях оно выглядит одинаково жалко.

Чем дольше длится изоляция России от достижений мировой науки, промышленности и культуры, тем интереснее следить за "полетом мысли" россиян. Уже сейчас стало совершенно ясно, что, кроме проблем, ничего действительно важного Россия не производит. В стране-агрессоре постепенно заканчивается все: крепкий алкоголь, газ в газированных напитках, предметы роскоши, грудные импланты и ботокс, одежда, детское питание, идеи и, как оказалось, артисты.

Концертная отрасль в России переживает серьезный кризис. До 30% российских артистов покинули страну или перестали выступать. Также по причине вторжения России в Украину отменили концерты и многие мировые звезды. Оставшиеся же в России артисты не могут компенсировать падение рынка, пишет "Коммерсантъ".

Выручка концертных агентств по итогам года упадет как минимум на 80%. "Мы ищем другие форматы, прежде всего создание собственного контента в разных сферах и жанрах, в том числе с учетом актуальной задачи импортозамещения", — рассказал изданию один из директоров концертного агентства, которое специализировалось на работе с мировыми звездами, сейчас компания планирует продвигать цирковые представления.

Директор другого агентства пожаловался изданию на неспособность российских артистов из разрешенного списка принести реальную прибыль его компании: "Немногие российские артисты могут собирать стадионы и крупные арены. Для того чтобы выживать и сохранить персонал, необходимо переформатироваться под российских исполнителей. Но наши артисты не в состоянии компенсировать падение рынка".

Мы, например, тоже не уверены, что эту ситуацию можно как-то исправить или спасти, но рекомендуем российским концертным агентствам воспользоваться новыми технологиями и "воскресить" Иосифа Кобзона, как это когда-то сделали с Майклом Джексоном в Лас-Вегасе на церемонию вручения музыкальных наград Billboard Music Awards 2014. Хотя без доступа к западным технологиям сделать это у россиян, скорее всего, тоже не получится. Остается только цирк. Если, конечно, он еще не уехал.

Читайте также: