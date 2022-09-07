Мэг Беллами - новая Кейт Миддлтон: как выглядит актриса, которая сыграет юную герцогиню Кембриджскую в сериале "Корона"

Недавно мы рассказывали, что в шестом сезоне сериала "Корона" появятся герои Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиню Кембриджскую сыграет 19-летняя британская начинающая актриса Мэг Беллами.
Недавно Беллами завела Instagram и опубликовала там несколько первых фотографий. В подписи ко второй она поблагодарила всех за поддержку и веру в нее.
"Большое спасибо всем за ваши добрые сообщения поддержки и поощрения. Я ценю каждого. Эти последние несколько дней были вихрем, и я просто так взволнована и благодарна за то, что начинаю реализовывать свою мечту в этом путешествии", - написала девушка.
19-летняя Беллами изучала драматическое искусство в школе Святого Криспина, училась в Вокингеме, недалеко от деревни, где Кейт жила со своей семьей в детстве.
"Ущипните меня, пожалуйста", - написал Беллами об объявлении в Instagram . "Я буду стремиться отдать Кейт должное", - написала она в посте к первой своей публикации.
Уроженка Беркшира сыграет юную Кейт во время учебы в Сент-Эндрюсском университете с 2001 по 2005 год, когда начались ее отношения с принцем Уильямом. Пара вместе изучала историю искусств (хотя позже Уильям сменил степень на географию, как сообщается, по совету Кейт).
Словом, для юной актриса эта роль может стать такой же многообещающей, какой стала для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей в четвертом сезоне сериала роль молодой принцессы Дианы, и получила за эту роль премию Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале" вместе с остальным актерским составом сериала "Корона".
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