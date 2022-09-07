Мэг Беллами - новая Кейт Миддлтон: как выглядит актриса, которая сыграет юную герцогиню Кембриджскую в сериале "Корона"

Недавно мы рассказывали, что в шестом сезоне сериала "Корона" появятся герои Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиню Кембриджскую сыграет 19-летняя британская начинающая актриса Мэг Беллами.

Недавно Беллами завела Instagram и опубликовала там несколько первых фотографий. В подписи ко второй она поблагодарила всех за поддержку и веру в нее.

"Большое спасибо всем за ваши добрые сообщения поддержки и поощрения. Я ценю каждого. Эти последние несколько дней были вихрем, и я просто так взволнована и благодарна за то, что начинаю реализовывать свою мечту в этом путешествии", - написала девушка.

19-летняя Беллами изучала драматическое искусство в школе Святого Криспина, училась в Вокингеме, недалеко от деревни, где Кейт жила со своей семьей в детстве.

"Ущипните меня, пожалуйста", - написал Беллами об объявлении в Instagram . "Я буду стремиться отдать Кейт должное", - написала она в посте к первой своей публикации.

Уроженка Беркшира сыграет юную Кейт во время учебы в Сент-Эндрюсском университете с 2001 по 2005 год, когда начались ее отношения с принцем Уильямом. Пара вместе изучала историю искусств (хотя позже Уильям сменил степень на географию, как сообщается, по совету Кейт).

Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

Словом, для юной актриса эта роль может стать такой же многообещающей, какой стала для актрисы Эммы Коррин, сыгравшей в четвертом сезоне сериала роль молодой принцессы Дианы, и получила за эту роль премию Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале" вместе с остальным актерским составом сериала "Корона".

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