Меган будет гордиться: принц Гарри попал в рейтинг "самых красивых мужчин"

Принц Гарри вошел в список "50 самых красивых мужчин всех времен", опередив таких знаменитостей, как Райан Гослинг и Дэвид Бекхэм.
Герцог Сассекский – младший сын принцессы Дианы и муж Меган Маркл был назван одним из "50 самых красивых мужчин всех времен" и превзошел многих других, включая его бывшего приятеля Дэвида Бекхэма.
Издание Harper's Bazaar опубликовало список "самых красивых мужчин" за последние 60 лет, в который вошли звезды от "старых голливудских икон до современных сердцеедов". Принц Гарри занял 25-е место в этом рейтинге, опередив Бекхэма, оказавшегося лишь на 32-м месте.
В списке также присутствуют актеры Райан Гослинг и Райан Рейнольдс, а первое место занимает икона 1950-х годов Джеймс Дин.
В рейтинге принц Гарри обогнал принца Карла Филиппа шведского и своего брата принца Уильяма Уэльского.
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