До встречи с Гарри: бывший учитель Меган Маркл рассказал, какой она была до того, как стала звездой

Бывший учитель актерского мастерства Меган Маркл рассказал прессе о том, какой она была до того, как стала знаменитой.

Прежде, чем прославиться благодаря работе над сериалом "Форс-мажоры" Меган Маркл соглашалась на небольшие роли в голливудских фильмах. Один из ее учителей, Марджи Хабер, рассказал InStyle о том, какой была Маркл до того, как стала знаменитой и вышла замуж за принца.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Мы никогда не знаем, кем станут люди, не так ли? Она была действительно хорошим человеком, действительно хорошей актрисой, и я просто помогал ей творить… но не знал, кем она станет позже в жизни!", - сказал Марджи.

Меган присоединилась к сериалу "Форс-мажоры" в 2011 году и оставалась в сериале до седьмого сезона, пишет express. В 2016 году она познакомилась с британским принцем Гарри, ей пришлось бросить актерство и переехать в Лондон. Уже спустя год Гарри и Меган объявили миру о своей помолвке.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Их свадьба состоялась весной 2018 года, а через год Меган родила сына Арчи. Еще через два года они с принцем Гарри объявили королеве Елизавете II, что складывают с себя королевские полномочия и переезжают в Канаду. С тех пор их новым домом стала Калифорния, живет семья в Монтесито и растит уже двоих детей. В 2021 году у пары родилась дочь Лилибет.

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