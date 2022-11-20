Меган, Гарри и Эндрю могул лишиться титулов: королю Чарльзу III предоставят такую возможность

Под ногами Меган и Гарри снова зашатались титулы. Все дело в новом законопроекте, внесенным на рассмотрение парламента.

Законопроект о частных членах, представленный депутатом от лейбористской партии Рейчел Маскелл, членом парламента от Йорка, может дать королю Чарльзу III право лишить королевских титулов его младшего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл, а также брата принца Эндрю, герцога Йоркского.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II и герцогом Йоркским / Фото: Associated Press

Предлагаемый законопроект позволит королю лишить королевскую семью титулов по своему усмотрению или по официальной рекомендации правительства. Эта новость появилась после того, как король потребовал внести поправку в Закон о регентстве, чтобы назначить принцессу Анну и принца Эдварда государственными советниками, сообщает express.co.uk.

В соответствии с действующими правилами принц Гарри и принц Эндрю остались государственными советниками, хотя ни один из них в течении уже нескольких лет не является работающим членом королевской семьи и не исполняет королевские обязанности.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Известно, что Рэйчел Маскелл представила законопроект об отмене титулов, который должен быть представлен во втором чтении в Палате общин 9 декабря 2022 года.

"В феврале жители дали мне понять, что хотят, чтобы принц Эндрю был лишен титула герцога Йоркского после разоблачения его интимной связи с несовершеннолетней. Я выслушала город и попыталась изучить способы сделать это решение возможным, однако без нового законодательства этого сделать нельзя", - говорит депутат. И добавляет: "Даже королева, когда она лишила его всех других титулов, не смогла лишить его герцогства. Таким образом, этот закон позволит либо монарху, либо парламентскому комитету лишить титулов опальных владельцев этих титулов".

Герцог Йоркский / Фото: Associated Press

Однако, сейчас нет никаких признаков того, что правительство собирается это сделать, возможно, потому, что король не хочет этого делать. Возможно, король не хочет больше унижать своего брата и младшего сына.

В то же время, Меган, герцогиня Сассекская очень обеспокоена тем, что король до сих пор не дал титулы их с Гарри детям. Почему герцогиня Сассекская так жаждет титулов для своих детей мы вам уже рассказывали.

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