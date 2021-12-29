Меган и Гарри: "Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили сделала из нас семью"

Меган и Гарри: "Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили сделала из нас семью"

Недавно герцог и герцогиня Сассекские представили свою праздничную открытку.

Поклонники не только умилялись фотографии, сделанной британским фотографом Алекси Любомирски, на которой были запечатлены Меган, Гарри и двое их детей – сын Арчи и дочь Лили.

В подписи к открытке, которую разместили на страницах нескольких благотворительных организаций, было написано:

"С праздником. В этом, 2021, году мы приветствовали нашу дочь Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили сделала из нас семью", - написали Сассексы, рассказав, что их дети называют их именно "мама" и "папа" и никак иначе.

Фото делали в доме пары в Санта-Барбаре, штат Калифорния, где Меган и Гарри живут с детьми. Отметим, что королева Елизавета II в своей праздничной речи в этом году вспоминала о дочери Сассекских, хотя лично она свою правнучку еще не видела.

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