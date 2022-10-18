Меган и Гарри добились своего: их документальный фильм о королевской семье не выйдет в этом году

По крайней мере такое решение принято на 2022 год. Документальный фильм, который они снимали вместе с Netflix, был отложен до следующего года.

За эту сделку принц Гарри и герцогиня Меган получили гонорар в размере 100 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Меган и Гарри больше не хотят рассказывать "гадости" про короля Чарльза и королевскую семью. Ранее издание Daily Mail сообщало, что у Сассекских появились некоторые разногласия с компанией Netflix, которая занимается производством документального фильма о паре.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Это произошло после возвращения пары из Британии. Сассекские запаниковали и хотят внести такие "обширные правки" в уже отснятый материал, что команда считает, что проект из-за этого вовсе может быть "отложен на неопределенный срок".

Теперь издание сообщает, что выпуск все-таки перенесут на 2023 год якобы из-за того, что продюсеры напуганы яростной реакцией публики на клевету в адрес короля Чарльза, показанную в пятом сезоне сериала "Корона". А именно то, как изображается его тайный заговор с целью свергнуть с трона королеву Елизавету II.

Меган и Гарри c королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Фильм Меган и Гарри должен был выйти в декабре, сразу же после выхода пятого сезона "Короны", который анонсирован на ноябрь.

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