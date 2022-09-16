Меган и Гарри "дожали" короля Чарльза III: стало известно, когда объявят о новых титулах для детей Сассекских

Меган и Гарри в эти дни очень настойчиво добивались встречи с королем Чарльзом III, хотя за несколько недель до смерти королевы Елизаветы II сами проигнорировали приглашение Чарльза приехать в Балморал на отдых.

Вчера мы рассказывали, что после смерти королевы Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III его внуки Арчи и Лилибет автоматически имеют право на титулы принца и принцессы. А согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств.

Меган и Гарри очень хотят, чтобы их дети получили эти титулы, и уже встретились с королем Чарльзом III во время траура, чтобы обсудить этот вопрос. Пишут, что решение король уже принял, но озвучивать его публично пока не планирует.

Теперь стало известно, что в период траура по королеве Елизавете II не будет объявлено ни о каких будущих титулах детей Гарри и Меган, пишет Daily Mail. А Букингемский дворец отказался комментировать этот вопрос.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вчера представитель короля Чарльза заявил, что "маловероятно", что какое-либо объявление будет сделано по крайней мере до 26 сентября, когда закончится период королевского траура. "Король сосредоточен на периоде траура, поэтому маловероятно, что будет сделано какое-либо объявление о других титулах в этот период", - гласит комментарий.

Ранее сообщалось, что король согласился выдать патентные грамоты, чтобы присвоить титулы принца и принцессы его двум внукам, однако они не смогут использовать титул Их Королевских Высочеств, так как Гарри и Меган после сложения с себя королевских обязанностей в 2020 году также были лишены этой почести. Но Сассекские хотят именно приставку "Их Королевские Высочества", спекулируя на теме безопасности их детей.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

Сассексы перестали использовать свой стиль HRH в 2020 году, когда они ушли из королевской семьи и сложили с себя рабочие полномочия старших членов семьи.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, как изменились титулы в королевской семье после смерти королевы Елизаветы II.

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