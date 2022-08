Меган и Гарри едут в Британию: будет ли встреча с Кейт и Уильямом

Что известно о новом визите Меган и Гарри к королеве Елизавете II и встретятся ли они в этот раз с принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской?

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

5 сентября герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Манчестер на Всемирный саммит One Young World Summit, на который соберутся молодые лидеры из более чем 190 стран. 41-летняя Меган выступит с программной речью на церемонии открытия.

Затем пара отправится в Германию на мероприятие Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, где с речью выступит уже принц Гарри как основатель "Игр непокоренных". А затем пара вернется в Великобританию на церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне 8 сентября, где наверняка также прозвучит чья-то речь, сообщает Daily Mail.

Скорее всего. принц Гарри и герцогиня Меган снова не встретятся с принцем Уильямом и герцогиней Кейт. Братья принцы Уильям и Гарри не разговаривали лично с тех пор, как прошлым летом вместе открыли статую своей покойной матери Дианы, принцессы Уэльской. Однако Кейт и Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца в Виндзор, и есть Сассекские остановятся в своем Фрогмор-коттедж, то будут находиться почти рядом, всего в 800 метрах.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Источник, приближенный к Меган и Гарри, уже сказал, что визит Сассексов будет сосредоточен на поддержке нескольких благотворительных организаций, близких их сердцу, и у них нет планов видеться с Кембриджами.

Неизвестно также, встретится ли с четой королева Елизавета II, которая все еще будет находиться на каникулах в Балморале, но, возможно, вернется на некоторое время в Виндзор, чтобы встретиться с новым премьер-министром, которого должны объявить 5 сентября. Королевские эксперты все же считают, что короткая встреча монарха с любимым внуком и его женой состоится.

