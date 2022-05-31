Меган и Гарри едут в Лондон: стало известно, где планируют остановиться и, как будут праздновать первый день рождения дочери

Меган и Гарри едут в Лондон: стало известно, где планируют остановиться и, как будут праздновать первый день рождения дочери

Для дочери Меган и Гарри – Лилибет Дианы – первый день рождения будет особенным. Она проведет его в кругу своих королевских родственников. И впервые встретится со своей прабабушкой королевой Елизаветой II, которая в эти дни будет отмечать сразу два праздника – платиновый юбилей правления и собственное 96-летие.

Ее Величество королева, скорее всего пропустит свое любимое спортивное мероприятие, скачки Дерби в Эпсоме, в день рождения Лилибет – 4 июня. С тех пор как она родилась 4 июня 2021 года, ее родители, принц Гарри и Меган, были в Великобритании только один раз, во время мимолетного визита в апреле 2022 года перед тем, как посетить "Игры непобежденных" в Гааге.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Известно, что первый день рождения Лилибет будет отмечаться во Фрогмор-коттедже, всего в двух шагах от Виндзорского замка. Недавно принцесса Евгения и ее семья покинули коттедж, но для чего не понятно, ведь, как пишет Daily Mail, семейство Сассекских планирует остановиться в отеле.

Если королева таки пропустит скачки, это будет всего третий раз за всю историю ее правления. Первый раз монарх пропустила их, когда она была с государственным визитом в Швеции в 1956 году, и еще один, когда она была во Франции в 1984 году. В этом году представлять королеву на скачках будет ее единственная дочь – принцесса Анна.

Королева Елизавета II, принц Эндрю, Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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