Меган и Гарри готовят совместно с Netflix новый фильм: первые подробности

Сейчас компания совместно с Меган и Гарри работает над несколькими проектами, включая предстоящий документальный сериал "Сердце непобежденного", посвященный "Играм непокоренных".

"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions. Гарри и Меган стали самым большим документальным дебютом Netflix за всю историю, и мы продолжим совместную работу над рядом проектов, включая предстоящий документальный сериал Heart of Invictus", - рассказал представитель Netfli о сотрудничестве с парой журналистам People.

Отказавшись от своих королевских ролей и переехав в родной штат Меган в Калифорнию в 2020 году, они подписали многолетний контракт с Netflix. В декабре 2022 года их сериал "Гарри и Меган" позволил взглянуть на их историю любви, а также на их жизнь в качестве членов британской королевской семьи и их решение покинуть Великобританию. Шоу стало весьма популярным, и за эту работу Сассекские могут быть номинировали на премию "Эмми".

Меган Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, эксперты ранее говорили, что благодаря эксклюзивной сделке с Netflix Меган Маркл и принц Гарри смогут получить невероятную сумму в сотни миллионов долларов. Но для этого пара должна начать снимать документальные фильмы. Интересные фильмы. А разговоры о возможном прекращении сотрудничества пары со стриминговым гигантом начались после того, как контракт герцогини со Spotify на 20 миллионов долларов, подписанный в 2020 году, не был продлен.

Читайте также: