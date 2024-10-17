Меган и Гарри купили новый дом, но не в Британии: что об этом известно

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели новый дом в Португалии в то время, как кузина Гарри – принцесса Евгения – хочет вернуться жить в Британию.

Сообщается, что покупку герцог и герцогиня Сассекские совершили для того, чтобы быть ближе к семьей принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, который работает в Португалии и поэтому они живут на две страны – Португалию и Великобританию. Принц Гарри ранее был дружен с Евгенией, они с Джеком несколько раз навещали Сассекских в Калифорнии.

Принцессы Евгения и Беатрис, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс сказал Express.co.uk: "Евгения и Джек переехали во Фрогмор, когда Сассекские его освободили. Евгения и Джек навещали их в Калифорнии, и, как сообщается, они также отдыхали с ними в Португалии. Теперь Сассекские приобрели дом в Португалии, где живут Евгения и Джек, поскольку он там работает, и они, вероятно, будут видеться чаще".

Официально Гарри и Меган и их представители эту информацию не подтверждали.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Напомним, на днях также стало известно, что принц Эндрю, отец принцессы Евгении, намерен сделать все возможное, чтобы во Frogmore Cottage могла заселиться его дочь. Известно, что король Чарльз предложил Эндрю самому перебрать во Фрогмор, но герцог Йоркский не намерен освобождать Royal Lodge из-за которого находится в конфликте с братом.

Принцесса Евгения и принц Эндрю / Фото: Associated Press

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