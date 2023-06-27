Меган и Гарри могут получить престижную премию: что об этом известно

Герцог и герцогиня Сассекские в декабре прошлого года представили сериал на Netflix о своей жизни в британской королевской семье и выходе из нее.

Сообщается, что Меган и Гарри могут выиграть премию "Эмми" за сериал Netflix, критикующий членов королевской семьи. Документальный сериал набрал рекордное количество просмотров после выхода.

Как сообщает express, Меган и Гарри были номинированы на премию "Эмми" за свой новаторский документальный сериал на Netflix. Пара подписала многолетний контракт с потоковым гигантом на сумму 50 миллионов долларов после ухода с поста старших членов королевской семьи.

Меган и Гарри с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

Их шоу "Гарри и Меган" претендует на номинацию на премию "Эмми" в категории "Документальный или научно-популярный сериал". Будет ли номинирован сериал и появится ли пара на красной дорожке церемонии, покажет время.

Но эксперты уверены, что шансы у Сассекских очень велики. Если Гарри и Меган действительно выиграют премию "Эмми", то благодаря эксклюзивной сделке с Netflix они смогут получить невероятную сумму в сотни миллионов долларов. Но для этого пара должна начать снимать документальные фильмы о реальных встречах с людьми, следуя по стопам покойной матери Гарри, принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Читайте также: