Меган и Гарри на будущей коронации Чарльза: эксперты делятся мнениями относительно присутствия пары

Принц Гарри и его жена Меган живет в США и не слишком торопятся хотя бы навестить своих королевских родственников в Великобритании.

Но королевские эксперты уже сейчас гадают, а позовут ли Сассекских на коронацию принца Чарльза, когда придет его время стать королем Великобритании.

Принц Чарльз, герцогиня Камилла, королева Елизавета II и герцогиня Меган / Getty Images

Как пишет Mirror, принца Гарри и Меган Маркл могут пригласить на коронацию Чарльза. Даже несмотря на то, что они в 2020 году отказались от своих королевских обязанностей. Ранее предполагалось, что в день коронации Чарльза на балконе Букингемского дворца появятся только его ближайшие родственники: супруга Камилла, которой Елизавета II недавно пожаловала титул "королевы-консорта", когда ее муж станет королем, принц Уильям с женой Кэтрин и детьми. А вот комментатор Кристин Росс сказала подкасту Royally Us, что Гарри и Меган все еще могут участвовать в коронации.

"Я думаю, что Чарльз захочет сделать более крупный семейный снимок существующей королевской семьи", - сказала эксперт.

Меган и Гарри / Getty Images

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Пока что приезд Сассекских в Великобританию под вопросом даже на ближайший июнь, когда пройдут празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Принц Гарри ранее подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании. Разрешат ли герцогу Сассекскому это сделать, вопрос открытый, но если нет, что более вероятно, они вряд ли Меган вообще прибудут всей семьей в Великобританию.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Associated Press

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