Меган и Гарри на грани развода: кому выгодны слухи о расставании пары

В мае 2023 года пара отметила пятилетие со дня своей роскошной свадьбы в мае 2018 года. За эти пять лет Меган успела родить двоих детей – сына принца Арчи и дочь принцессу Лилибет. Кстати, совсем недавно король Чарльз III присвоим своим внукам титулы принца и принцессы.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Друзья пары поговаривают, что Меган и Гарри уже на грани развода и готовы делить имущество и через одного дают комментарии журналистам на этот счет. Некоторые из них рассказали, что у принца Гарри есть отдельная комната в роскошном отеле, который расположен рядом с домом пары в Монтесито и туда принц отправляется, когда ему нужно побыть одному.

Другие друзья пары утверждают, что это все чушь и Гарри и Меган не расставались и не планирует этого делать. Тем не менее, дыма без огня не бывает.

Причины расставания

Согласно слухам, Меган сильно не устраивает тот факт, что будучи замужем за принцем ей приходится работать. Выходя замуж за Гарри американская актриса думала, что на всю жизнь будет обеспечена всем, что ей необходимо для роскошной жизни. Но сперва ее "посадили" в "золотую клетку" в Британии, с которой Мег благополучно сбежала. А потом после переезда в США оказалось, что содержать роскошный особняк, частную охрану и другой персонал – не так уж дешево.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Еще 11 июля 2023 года в соцсетях начали писать, что Меган Маркл якобы подала документы на развод с просьбой о выплате 80 миллионов долларов плюс полную опеку над Арчи и Лилибет, пишет newsweek.com. Хейтеры Меган писали, что она забрала Гарри из семьи, опозорила королевскую семью, а теперь хочет получить с нее финансовое вознаграждение.

Слухи распространили испанские СМИ со ссылкой на британскую прессу. Поговаривали, что принц Гарри настолько одинок и раздавлен, что готов вернуться в королевскую семью и просить прощения за все, что сделал, только бы его приняли обратно. К тому же, принц хочет получить финансирование от семьи и во что бы то не стало спасти свой брак, ведь он любит Меган и детей.

Кому выгодны такие сплетни

Опять же, поговаривают, что сами Сассекские заинтересованы в таких разговорах вокруг их пары. Говорят, слухи Меган и Гарри о своем разводе могли пустить сами, чтобы подогреть интерес к своей деятельности, которая, мягко говоря, уже мало кому интересна.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Однако Мег не теряет надежды и у герцогини есть собственный план, как заработать денег, согласно которому Гарри отправится в Африку, снимать новый фильм для Netflix. Компании, которая пока что не разорвала контракт с Сассекскими. До съемок еще далеко, а вот пиара, как говорится, много не бывает. Сама же герцогиня, поговаривают, хочет вернуться к своей кинокарьере.

Читайте также: