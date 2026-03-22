Меган и Гарри не хотят показывать публике лица своих детей: эксперт назвала причину

Меган и Гарри / © Associated Press

Еще когда Гарри и Меган покинули Британию и стены королевского дворца, заявив, что желают приватности, они приняли решение растить детей вдали от глаз папарацци и широкой публики.

Пара редко выставляла своих детей напоказ, и лишь в некоторых случаях, когда публикуются фотографии принца Арчи и принцессы Лилибет, на таких снимках их лица не видны.

Гарри и Меган с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

«Гарри неохотно показывает своих детей публично, не из желания спрятать их, а чтобы защитить их частную жизнь и безопасность от потенциальных угроз», — объяснил ранее друг пары, пишет express.

Однако Меган совсем недавно опубликовала в своей ленте фотографию Лилибет. На снимках четырехлетняя девочка запечатлена со своей мамой, но ее лицо также не видно. Эксперты нашли ответ на вопрос, почему же Сассекские не показывают лиц своих детей.

Постоянная участница программы Good Morning Britain, Нариндер Каур, высказала свое мнение о том, почему герцогиня Сассекская решила не показывать лица своих, предположив, что это связано с негативной реакцией критиков на Меган и Гарри.

Меган и Гарри с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

«Герцогиня Сассекская не обязана показывать лица своих детей системе, специально созданной для того, чтобы их унизить. Меня забавляет, как сильно это раздражает хейтеров! Если бы вы были добрее, возможно, мы бы увидели лица британского принца и принцессы», — добавила эксперт.

Недавно дочь Меган — принцесса Лилибет — появилась в кадре с мамой, когда Меган Маркл взяла свою дочь на ее нового продукта для бренда герцогини As Ever.

