Меган и Гарри планируют переезд из Калифорнии: что случилось

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в Калифорнии, но, вполне вероятно, могут переехать в Нью-Йорк. Это может быть связано с политическими амбициями герцогини Сассекской.

С июня 2020 года чета Сассекских живет в Санта-Барбаре, на побережье центральной Калифорнии. Но уже давно ходят слухи о том, что у Меган Маркл есть амбиции по завоеванию политического мира и они с Гарри подумывают об аренде квартиры на Манхэттене, в Нью-Йорке. В этом районе находится штаб-квартира ООН, которую Гарри и Мэг посетили во время своей поездки в Нью-Йорк в сентябре 2021 года.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри в Нью-Йорке / Associated Press

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Американские политики впервые серьезно выдвинули идею о том, что герцогиня собралась в большую политику в 2020 году, когда Меган назвала битву между Дональдом Трампом и Джо Байденом на президентских выборах "самыми важными выборами в нашей жизни", став при этом первым членом британской королевской семьи, принявшим участие и проголосовавшим в выборах.

Сообщалось, что в последующие месяцы герцогиня постепенно начала налаживать связи с членами Демократической партии, пишет The Sun. Среди людей, с которыми сблизилась Меган, были Мишель Обама, Хиллари Клинтон и вице-президент Америки Камала Харрис.

Герцогиня Сассекская / Associated Press

А биограф Том Бауэр однажды отметил, что герцогиня Сассекская обладает всеми качествами, необходимыми для сильного кандидата, и она настолько серьезно относится к своему политическому будущему, что может баллотироваться в президенты США в ближайшие 10 лет.

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