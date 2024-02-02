Меган и Гарри показали, как выглядит подвал в их доме за 17 миллионов долларов

Сассекские переехали в Калифорнию в 2020 году после того, как объявили, что больше не хотят исполнять королевские обязанности и стремятся к финансовой независимости.

Поклонники пары несколько раз видели, как выглядит дом пары изнутри, ведь в нем снимали несколько интервью и документальный фильм про Меган и Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В новом видео, которое было снято два года назад, но появилось только на этой неделе, фанаты смогли заглянуть в подвал королевской пары.

Видео было снято для вступительной речи пары на гала-концерте Роберта Ф. Кеннеди по правам человека Ripple Of Hope в 2022 году, а Гарри и Меган получили награду в декабре 2022 года, через два месяца после записи ролика.

В видео герцогиня Меган выглядит сияющей с красивым макияжем и укладкой. Она была одета в синюю рубашку на пуговицах и цветочную юбку, а принц Гарри в серый пиджак и белую рубашку.

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"Веселый день в Санта-Барбаре с давним другом @brinfrench и другими", - подписал снимки автор.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сказали Меган и Гарри публично по поводу операции принцессы Уэльской и короля Чарльза III.

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