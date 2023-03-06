Меган и Гарри пригласили на коронацию Чарльза III: что ответили Сассекские

Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, получили приглашение на коронацию короля Чарльза III. Им прислали его по электронной почте.

Представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил, что приглашение пришло недавно, но они пока не дали свой ответ и не ответили, поедут ли в Великобританию на коронацию короля Чарльза III 6 мая 2023 года.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Я могу подтвердить, что герцог недавно получил письмо по электронной почте от канцелярии Его Величества относительно коронации", - заявил представитель принца Гарри, пишет People.

Напомним, 6 мая сыну Гарри и Меган Арчи исполнится 4 года. К тому же сейчас у пары непростые отношения с членами британской королевской семьи и, в частности, с королем Чарльзом. Недавно монарх выселил пару из их особняка Frogmore Cottage.

В интервью с Томом Брэдби из ITV, посвященном книге принца Гарри, герцог сказал о коронации: "Многое может произойти между нами сейчас и потом. Но, вы знаете, дверь всегда открыта. Мяч на их стороне. И я очень надеюсь, что они захотят сесть и поговорить об этом".

Меган и Гарри, принц Уильям и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также ранее сообщалось, что король Чарльз III очень хотел, чтобы конфликт остался позади, ведь коронация – такое важное для него событие.

Напомним, последний раз Гарри и Меган приезжали в Великобританию в сентября на похороны королевы Елизаветы II.

Меган и Гарри на похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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