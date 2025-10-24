Меган и Гарри присоединились к глобальному призыву запретить разработку искусственного интеллекта

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свою кампанию по повышению осведомленности о потенциальных опасностях искусственного интеллекта.

Герцог и герцогиня Сассекские присоединились к известным именам со всего мира, подписав заявление о «сверхинтеллекте» ИИ, нацеленное на такие технологические компании, как Google, OpenAI и Meta Platforms, которые в настоящее время стремятся создать искусственный интеллект, способный сравниться с человеческим или даже превзойти его.

Гарри и Меган / © Getty Images

«Мы призываем ввести запрет на разработку сверхинтеллекта, который не должен быть снят до тех пор, пока не будет достигнут широкий научный консенсус относительно того, что это будет осуществляться безопасно и контролируемо, а также пока не будет получена сильная общественная поддержка», — говорится в заявлении пары, пишет журнал People.

Принц Гарри приложил личную записку: «Будущее ИИ должно служить человечеству, а не заменять его. Я убежден, что истинным показателем прогресса станет не то, насколько быстро мы движемся, а насколько мудро мы действуем. Второго шанса не будет».

К Гарри и Меган присоединились подписи под письмом таких деятелей сферы технологий, как соучредитель Apple Стив Возняк и британский миллиардер Ричард Брэнсон, актеров, таких как Стивен Фрай и Джозеф Гордон-Левитт и другие.

Гарри и Меган / © Associated Press

Письмо пришло всего через несколько недель после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о новом партнерстве в рамках родительской сети своего фонда Archewell Foundation, направленной на защиту детей от опасностей искусственного интеллекта и других проблем безопасности в Интернете.