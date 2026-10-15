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Меган и Гарри произвели фурор на своем первом официальном мероприятии в Ноттингеме
Герцог и герцогиня Сассекские сегодня впервые появились на публичном мероприятии после возвращения в Великобританию в конце лета, посетив Ноттингем.
Сегодня Меган и принц Гарри посетили студию звукозаписи The Community Recording Studio (CRS) — благотворительной организации, созданной для того, чтобы предоставить молодежи доступ к музыкальному оборудованию и возможностям для звукозаписи.
Целая толпа людей приветствовала пару, многие пришли с букетами цветов для Меган и герцогиня не скрывала радости. Она заявила британским поклонникам, что «замечательно вернуться» во время своего первого публичного появления вместе с принцем Гарри.
Супруги Сассекские поддерживают ряд благотворительных организаций, в том числе общественный проект по обеспечению продовольствием, созданный после трагедии в Гренфелл-Тауэр, и звукозаписывающую студию, где Меган приняла участие в актерском мастер-классе.
Герцогиня выбрала для выхода пальто из кашемира от Joseph в сочетании с кашемировым свитером с высоким воротником от этого же бренда и мини-сумкой на короткой ручке. Ее юбка-карандаш была модели Oliena от The Fold глубокого сливового цвета, сшита из ткани «Clever Crepe», специально разработанной для предотвращения образования складок.
Свой образ Меган дополнила бордовыми туфлями на каблуке от лондонского бренда Jennifer Chamandi и ремнем от M&S. Волосы герцогиня собрала в высокий хвост, надела несколько колец и часы от Cartier, а на ее лице был выразительный макияж.
Меган и Гарри с восторгом общались с доброжелателями во время прогулки в королевском стиле, а критики пары заявили, что это была их попытка вернуться к исполнению королевских обязанностей, хотя они не являются членами семьи, которые могут это делать.
Ранее король Чарльз четко обозначил, каким будет статус принца Гарри и Меган Маркл в Британии.