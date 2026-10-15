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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Меган и Гарри произвели фурор на своем первом официальном мероприятии в Ноттингеме

Герцог и герцогиня Сассекские сегодня впервые появились на публичном мероприятии после возвращения в Великобританию в конце лета, посетив Ноттингем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Сегодня Меган и принц Гарри посетили студию звукозаписи The Community Recording Studio (CRS) — благотворительной организации, созданной для того, чтобы предоставить молодежи доступ к музыкальному оборудованию и возможностям для звукозаписи.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Целая толпа людей приветствовала пару, многие пришли с букетами цветов для Меган и герцогиня не скрывала радости. Она заявила британским поклонникам, что «замечательно вернуться» во время своего первого публичного появления вместе с принцем Гарри.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Супруги Сассекские поддерживают ряд благотворительных организаций, в том числе общественный проект по обеспечению продовольствием, созданный после трагедии в Гренфелл-Тауэр, и звукозаписывающую студию, где Меган приняла участие в актерском мастер-классе.

Герцогиня выбрала для выхода пальто из кашемира от Joseph в сочетании с кашемировым свитером с высоким воротником от этого же бренда и мини-сумкой на короткой ручке. Ее юбка-карандаш была модели Oliena от The Fold глубокого сливового цвета, сшита из ткани «Clever Crepe», специально разработанной для предотвращения образования складок.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Свой образ Меган дополнила бордовыми туфлями на каблуке от лондонского бренда Jennifer Chamandi и ремнем от M&S. Волосы герцогиня собрала в высокий хвост, надела несколько колец и часы от Cartier, а на ее лице был выразительный макияж.

Меган и Гарри с восторгом общались с доброжелателями во время прогулки в королевском стиле, а критики пары заявили, что это была их попытка вернуться к исполнению королевских обязанностей, хотя они не являются членами семьи, которые могут это делать.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Ранее король Чарльз четко обозначил, каким будет статус принца Гарри и Меган Маркл в Британии.

Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

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