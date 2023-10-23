Меган и Гарри снова разочаровали короля Чарльза: в чем дело на этот раз

Грядут рождественские праздники, но чета Сассекских не хочет проводить их со своими королевскими родственниками.

Королевские эксперты убеждены, что рождественское воссоединение с королем Чарльзом не планируется. Хотя в прошлом году принц Гарри и Меган Маркл получали приглашение провести каникулы в Сандрингеме. Но это было до того, как принц Гарри выпустил книгу о своей жизни.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Вероятно, король Чарльз III хотел бы повидать своих внуков – принца Арчи и принцессу Лилибет, но Меган и Гарри не предоставят ему такой возможности, пишет express.

Этим летом пара не появилась на летних каникулах в Балморале, маловероятно, что они украсят своим присутствием Сандрингем, считают многочисленные эксперты.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, недавно появились слухи о том, что принц Гарри подыскивает недвижимость в Британии. Он ищет дом недалеко от Лондона, где он мог бы остановиться, когда будет в стране. Но пока что речь не идет о том, что Сассекские с детьми приедут в Лондон - все-таки принц Гарри очень заморочен на безопасности своей семьи.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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