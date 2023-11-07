Меган и Гарри со звездными друзьями слетали на концерт Кэти Перри: папарацци сделали фото

Принц Гарри и его жена Меган устроили себе веселый вечер в выходной день.

Королевская пара слетала на концерт Кэти Перри в Лас-Вегас. Супругов заметили выходя из частного самолета в компании Камэрон Диас, ее мужа Бенджи Мэддена и Зои Салданы.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Сассекские провели вечер без детей, оставив их дома в Монтесито то ли с мамой Меган – Дорией, то ли с няней. Пара прилетела посмотреть выступление Кэти Перри в резиденции Resorts World Theater.

42-летняя Меган привлекала внимание своим блестящим, инкрустированным драгоценными камнями нарядом в сочетании с блейзером, а 39-летний Гарри был одет в костюм и соответствующую рубашку. Видео и фото с мероприятия опубликовало издание Daily Mail. В VIP-секции к Сассекским присоединилась Селин Дион.

Напомним, Кэти Перри выступала на коронационном концерте в честь Чарльза и Камиллы в мае 2023 года в Виндзоре, но тот концерт Сассекские пропустили, хотя и были приглашены на коронацию отца принца Гарри. Саму коронацию Гарри посетил один и после официальной части срочно улетел домой.

Кэти Перри на коронационном концерте / Фото: Associated Press

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