Меган и Гарри удивили, а Шарлин и Альбер II разочаровали: праздничные открытки королевских семей

Вспоминаем праздничные открытки членов королевских семей.

Открытка Нидерландских монархов была опубликована в официальном аккаунте короля Виллема-Александра и королевы Максимы в Instagram. Фото было сделано в замке, в центре запечатлен король Виллем-Александр в окружении троих дочерей и супруги королевы Максимы. Все дамы одета в вечерние платья, с макияжами и прическами. А королева Максима держит в руках маленького щенка. Также на снимке запечатлены два черных лабрадора семьи. Открытка красивая и праздничная, сфотографирована семья на фоне красиво украшенного замка.

Большой восторг у подписчиков вызвала открытка принца Гарри и Меган Маркл с детьми. Ее опубликовали на страницах в Instagram нескольких благотворительных организаций, которым Меган и Гарри помогают, а также снимком поделился его автор, британский фотограф Алекси Любомирский. Пара впервые показала фото своей младшей дочери Лили.

Норвежская королевская семья сделала фото в королевском поместье Бюгде. На фото запечатлен король Норвегии Харальд I, его супруга королева Соня, старший сын и наследник кронпринц Хокон с супругой кронпринцессой Метте-Марит и их детьми – принцессой Ингрид и принцем Сверре Магнусом.

Члены бельгийской королевской семьи представили открытку, на которой запечатлены с детьми: 20- летней принцессой Елизаветой, которая вернулась во дворец во время перерыва в учебе в Линкольн-колледже Оксфордского университета. Король Филипп и королева Матильда гордо позируют со своими детьми, включая Елизавету, 18-летнего принца Габриэля, 16-летнего принца Эммануэля и 13-летнюю принцессу Элеонору.

Княжеская чета Монако разочаровала публику. Они показали нарисованную открытку, на ней запечатлены Шарлин, Альбер II и двое их детей. Сама княгиня сейчас находится в клинике на реабилитации и, видимо, фотографироваться пока не может.

Публика увидела самую странную открытку года от короля Испании Хуан Карлоса I и его супруги королевы Софии. На их карточке нет фотографий, а есть только подписи.

Рождественская открытка королевской семьи Испании / Getty Images

А вот сын Хуан Карлоса I и королевы Софии - действующий король Филипп VI, представил красивую карточку, где запечатлен с семьей. Фото было сделано в саду дворца Сарсуэла - официальной резиденции королевской семьи. На ней запечатлены король Филипп VI, его супруга королева Летиция и их дочери - принцесса Леонор и инфанта София.

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / Getty Images

Графиня Софи Уэссекская и принц Эдвард представили открытку на которой почему-то были запечатлены без детей.

Delighted The Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf — Rookie (@royalfocus1) December 19, 2021

Принц Чарльз и герцогиня Камилла поделились своей открыткой, фото для которой было сделано во время скачек Royal Ascot в 2021 году. На снимке принц Уэльский мило помогает своей жене надеть маску на лицо.

А герцог и герцогиня Кембриджские поделились своей праздничной открыткой, фото к которой было сделано во время отпуска семьи в Иордании в 2021 году. Снимок милый, но совсем не в зимней тематике.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

Королевская семья Иордании тоже представила открытку, только не рождественскую, а просто как фотокарточку к Новому году.

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