Меган и Гарри в 2016-м и 2026-м: Сассекские присоединились к тренду и показали фото

Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Пара присоединилась к популярному в соцсетях тренду «2026 — это новый 2016» и показала фотографию десятилетней давности, а также видео, снятое их дочерью принцессой Лилибет в 2026 году.

«Когда 2026 год ощущается точно так же, как 2016… нужно было там побывать.

Видео Меган и Гарри с 2026 года / © Instagram Меган Маркл

🎥 Автор фото: наша дочь», — подписала кадры герцогиня Сассекская.

Реклама

Первое фото Меган и Гарри с 2016-го показывает нам, похоже, их путешествие в Ботсвану, то самое, после которого они поняли, что хотят окончательно быть в отношениях.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году / © Instagram Меган Маркл

А второе видео снято на территории их дома в Монтесито, в Калифорнии, куда семья переехала в 2020 году, после того, как сложили с себя королевские полномочия.

Напомним, ранее мы показывали, как изменилась принцесса Уэльская Кейт за десять лет.