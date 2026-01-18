ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Меган и Гарри в 2016-м и 2026-м: Сассекские присоединились к тренду и показали фото

Принц Гарри и Меган Маркл только познакомились в 2016 году, а их роман начал набирать оборотов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году

Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году / © Instagram Меган Маркл

Пара присоединилась к популярному в соцсетях тренду «2026 — это новый 2016» и показала фотографию десятилетней давности, а также видео, снятое их дочерью принцессой Лилибет в 2026 году.

«Когда 2026 год ощущается точно так же, как 2016… нужно было там побывать.

Видео Меган и Гарри с 2026 года / © Instagram Меган Маркл

🎥 Автор фото: наша дочь», — подписала кадры герцогиня Сассекская.

Первое фото Меган и Гарри с 2016-го показывает нам, похоже, их путешествие в Ботсвану, то самое, после которого они поняли, что хотят окончательно быть в отношениях.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в 2016 году / © Instagram Меган Маркл

А второе видео снято на территории их дома в Монтесито, в Калифорнии, куда семья переехала в 2020 году, после того, как сложили с себя королевские полномочия.

Напомним, ранее мы показывали, как изменилась принцесса Уэльская Кейт за десять лет.

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie