- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган и Гарри в 2016-м и 2026-м: Сассекские присоединились к тренду и показали фото
Принц Гарри и Меган Маркл только познакомились в 2016 году, а их роман начал набирать оборотов.
Пара присоединилась к популярному в соцсетях тренду «2026 — это новый 2016» и показала фотографию десятилетней давности, а также видео, снятое их дочерью принцессой Лилибет в 2026 году.
«Когда 2026 год ощущается точно так же, как 2016… нужно было там побывать.
🎥 Автор фото: наша дочь», — подписала кадры герцогиня Сассекская.
Первое фото Меган и Гарри с 2016-го показывает нам, похоже, их путешествие в Ботсвану, то самое, после которого они поняли, что хотят окончательно быть в отношениях.
А второе видео снято на территории их дома в Монтесито, в Калифорнии, куда семья переехала в 2020 году, после того, как сложили с себя королевские полномочия.
Напомним, ранее мы показывали, как изменилась принцесса Уэльская Кейт за десять лет.