Меган и Гарри встретились с королем Чарльзом: он принял решение в отношении титулов для детей Сассекских

Меган и Гарри очень хотели, чтобы их дети – Арчи и Лилибет – получили титулы принца и принцессы, а также статус Их Королевских Высочеств.

После смерти Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III его внуки Арчи и Лилибет автоматически имеют право на титулы принца и принцессы. А согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В эти дни Гарри и Меган находятся в Великобритании, страна прощается с королевой Елизаветой II. Как пишет The Sun, супруги уже успели встретиться с королем Чарльзом и обсудить будущие титулы их детей.

Издание сообщает, что Его Величество согласился выдать патентные грамоты, чтобы присвоить титулы принца и принцессы его двум внукам, которые живут со своими родителями в Монтесито, штат Калифорния. Однако внуки короля не смогут использовать титул Их Королевских Высочеств, так как Гарри и Меган после сложения с себя королевских обязанностей в 2020 году также были лишены этой почести.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В беседе с Чарльзом Гарри и Меган упомянули, что принцессы Беатрис и Евгения имеют статус Королевских Высочеств, но тоже не являются работающими членами семьи. Однако переубедить Чарльза, похоже, не удалось.

Герцог и герцогиня Сассекские не гонятся за титулами. По их словам, больше всего они озабочены безопасностью своих детей. Титулы принца и принцессы дают их детям право на определенный уровень королевской безопасности. За последнюю неделю у пары была не одна встреча с королем, на которой обсуждались эти вопросы.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

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