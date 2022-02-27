Меган и Гарри выступили на церемонии: "Мы хотели бы отметить народ Украины, который остро нуждается в нашей постоянной поддержке как мирового сообщества!"

Меган и Гарри выступили на церемонии: "Мы хотели бы отметить народ Украины, который остро нуждается в нашей постоянной поддержке как мирового сообщества!"

Герцог и герцогиня Сассекские получили награду за свою работу в области социальной справедливости. Церемония состоялась в субботу, в США.

37-летний принц Гарри и 40-летняя герцогиня Меган выступили с приветственной речью на церемонии вручения наград NAACP Image Awards, так как они стали лауреатами престижной президентской премии, которая присуждается за особые достижения и выдающуюся государственную службу.

Меган, которая была длинном синем платье от дизайнера Кристофера Джона Роджерса, сказала: "Я очень горжусь тем, что мы делаем эту работу вместе. Мы очень польщены тем, что находимся здесь, в компании таких выдающихся лауреатов".

Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex won the prestigious President's Award. The President's Award is presented in recognition of distinguished public service. #NAACPImageAwards pic.twitter.com/BNO5VMnlo4 — best of prince harry (@harrysussex_) February 27, 2022

А ее супруг Гарри прежде, чем начать свою благодарственную речь, поддержал Украину: "Мы хотели бы отметить народ Украины, который остро нуждается в нашей постоянной поддержке как мирового сообщества", - сказал он.

Деррик Джонсон, президент NAACP, сказал: "Мы очень рады вручить эту награду принцу Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, которые вместе откликнулись на призыв к социальной справедливости и присоединились к борьбе за справедливость как в США и во всем мире".

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