Меган Маркл анонсировала свое возвращение в Instagram

Мы уже видели в каких красивых аутфитах Меган Маркл блистала перед камерой фотографа Кэмпбелла Эдди, который и поделился некоторыми из них на своей странице в Instagram.

Во время интервью в беседе с журналисткой жена принца Гарри рассказала не только о причинах, которые привели к тому, что они с мужем покинули королевскую семью, но и рассекретила некоторые планы на будущее.

Наклонившись к интервьюеру во время их разговора, она спросила приглушенным тоном: "Вы хотите узнать секрет? Я возвращаюсь… в Instagram". И добавила, что это решение было принято в связи с запуском ее нового подкаста Archetypes, первый выпуск которого был опубликован на Spotify на прошлой неделе и в котором приняла участие подруга Меган – теннисистка Серена Уильямс.

Серена Уильямс с дочерью и Меган Маркл / Фото: Инстаграм/Серена Уильямс

Напомним, принц Гарри и Меган ушли из Facebook и Twitter в январе 2020 года после того, как почувствовали сколько ненависти на них льется из соцсетей. Пара не публиковала сообщения в своем аккаунте Sussex Royal в Instagram, у которого 9,5 миллионов подписчиков, с того самого времени, но иногда информировала публику о новостях в их жизни на сайте их фонда Archewell.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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