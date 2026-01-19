Меган Маркл будет нервничать, вернувшись в Британию: эксперт назвал причину

Герцогиня Сассекская / © Getty Images

Меган не посещала Великобританию с 2022 года, с момента похорон королевы Елизаветы II, а принц Гарри за последние четыре года совершал на родину только одиночные поездки. Однако вскоре это может измениться.

Хотя герцог и герцогиня Сассекские это не подтвердили официально, предполагается, что Меган может этим летом отправиться в путешествие через океан вместе со своим мужем, на мероприятия, связанные с Играми Invictus, которые в 2027 году пройдут в Бирмингеме. Также ходят слухи, что пара может взять с собой своих детей, шестилетнего принца Арчи и четырехлетнюю принцессу Лилибет.

Меган и Гарри на Играх Invictus / © Getty Images

Однако эксперт по королевской семье Ричард Фицвиллиамс заявил, что если Меган вернется, она, скорее всего, будет «нервничать». Это связано с продолжающимися проблемами, которые у нее возникают в стране происхождения ее мужа, которую пара покинула шесть лет назад.

В интервью газете The Express г-н Фицвиллиамс сказал: «Я думаю, она будет нервничать. Раскол в королевской семье еще не зажил. Ее рейтинг в опросах составляет около 20 процентов, против нее выступают 2/3, что вряд ли может быть намного хуже. Пресса ее ненавидит, что создаст проблемы».

Меган и Гарри в Лондоне в 2022 году на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II / © Associated Press

Напомним, принц Гарри сейчас добивается того, чтобы им вернули полицейскую охрану в Британии. Только тогда станет возможным приехать в страну вместе с детьми, ведь иначе герцог не чувствует себя в безопасности и переживает за свою семью.