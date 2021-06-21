Меган Маркл дала первое интервью после рождения дочери Лилибет

Герцогиня Сассекская рассказала подробнее о книге, которую написала для сына Арчи.

Супруга принца Гарри появилась на радио-шоу NPR Morning Edition Sunday в День отца и рассказала о своей книге, которую недавно написала. Книга называется "Скамейка". В разговоре с продюсером NPR Самантой Балабан Меган заявила, что теперь с гордостью может сказать своему сыну, что написала "Скамейку" именно для него.

"Арчи очень любит эту книгу, у него ненасытный аппетит к книгам. Когда мы постоянно читаем ему книгу, он говорит: "Еще, еще и еще, и и теперь мы можем сказать: "Мама написала книгу для тебя, это потрясающе", - отметила Меган, пишет Hello!.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Рассказывая про книгу, герцогиня Сассекская отметила, что в ней заложена история любви отца к сыну. "Я действительно надеюсь, что люди увидят в этом историю любви, которая выходит за рамки истории моей семьи". Идея создания книги пришла к Меган после того, как в прошлом году подарила мужу скамейку на День отца. "Как и большинство из нас, вы спрашиваете: "Что я могу подарить особенного? И я думала, что мне нужно что-то очень сентиментальное. Место, где он (принц Гарри) мог бы находиться вместе с нашим сыном", - рассказала Меган.

Меган Маркл с сыном Арчи / Getty Images

Герцогиня вдохновилась отношениями принца Гарри с сыном Арчи. Мемориальная доска на спинке скамейки содержала стихотворение, написанное Меган Маркл, в нем было написано: "Это твоя скамейка, где начнется жизнь для тебя и нашего сына". С этого стихотворения началась книга "Скамейка", которая была опубликована 8 июня издательством Random House Children's Books.

В интервью герцогиня Меган также отметила, что, читая книгу, каждый внимательный читатель может заметить трогательные отсылки, которые там спрятаны. Это рисунок ее любимого цветка, и любимого цветка мамы Гарри – принцессы Дианы (незабудки).

Напомним, 4 июня 2021 года Меган и Гарри стали родителями во второй раз, у них родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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