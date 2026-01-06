- Дата публикации
Меган Маркл готовит невероятный сюрприз для своих поклонников уже грядущей весной
Стало известно, что это может быть за книга и, когда она появится в продаже.
Эта новость могла бы заставить нервничать королевскую семью Британии, но спокойно, Меган не собирается следом за принцем Гарри писать свои мемуары.
Сообщается, что герцогиня Сассекская готовит к выпуску свою первую кулинарную книгу, которая выйдет после ее шоу «С любовью, Меган», и, как говорят, это «не причинит вреда» семье Гарри в Великобритании, пишет Daily Mail.
В ее кулинарной книге могут быть рецепты ее «спагетти на одной сковороде», «фруктового салата в радужных тонах», а также ее любимых джемов и мармелада.
Ожидается также, что она поделится «советами и рекомендациями» по организации домашних вечеринок, которые стали важной частью ее шоу на Netflix.
Выход книги, который, как сообщается, запланирован на весну, скорее всего, совпадет с расширением ее бренда As Ever и включением в него более широкого ассортимента непродовольственных товаров, таких как свечи.