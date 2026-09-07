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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл хочет мира с принцессой Кейт, но есть условие

После возвращения в Великобританию Меган Марк намерена наладить отношения с принцессой Уэльской Кейт.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Кейт и Меган Маркл

Принцесса Кейт и Меган Маркл / © Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские и их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, вернулись в Великобританию на прошлой неделе, чтобы начать новую жизнь после шести лет жизни в США.

Возвращение в Британию привлечет внимание к отношениям Меган и Гарри с принцем Уильямом и его женой принцессой Кэтрин, поскольку, по сообщениям, отношения между двумя парами отдалились друг от друга, пока Сассекские находились в Калифорнии. Более того между ними есть давний и неразрешенный конфликт.

Принцесса Кейт и Меган Маркл / © Associated Press

Принцесса Кейт и Меган Маркл / © Associated Press

Как сообщает издание express, 45-летняя Меган хотела бы помириться со своей 44-летней невесткой Кейт, но "не если для этого ей придется умолять". Источник также добавил, что «Меган не собирается ни перед кем унижаться, и уж тем более перед Кейт», и что у герцогини «очень четкие границы», чтобы защитить себя от травмирующих событий.

Напомним, ранее мы рассказывали, о скелетах в шкафу принца Гарри и, чего боится герцог Сассекский.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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