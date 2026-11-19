Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

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Семья была замечена на вечеринке по случаю открытия зимнего парка развлечений Hyde Park Winter Wonderland вместе со своими двумя детьми – принцем Арчи и принцессы Лилибет.

Принц Гарри катался на аттракционе «автодром» с семилетним Арчи, а пятилетняя Лилибет с мамой Меган наблюдали за ним со стороны. Фотографиями с мероприятия поделилось издание The Mirror.

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Принц Гарри и Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган одета в теплую куртку с меховым воротником и шапку, принц Гарри также в куртке и в бейсболке.

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Этот выход в свет для Сассекских был первым после возвращения принца Гарри из Украины, где он посетил Львов. Там британский принц встретился с ранеными ветеранами и медиками, а также принял участие в 6-х национальных «Играх Непокоренных». Нам также известно, что одна из волонтеров мероприятия вручила герцогу подарки для его детей, возможно, мы увидим их позже в Instagram у Меган.

Принц Гарри в Украине / © Associated Press

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