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Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены в парке зимних развлечений с детьми
Принц Гарри и Меган Маркл в компании своих детей Арчи и Лилибет, побывали в зимнем парке Гайд-парка.
Семья была замечена на вечеринке по случаю открытия зимнего парка развлечений Hyde Park Winter Wonderland вместе со своими двумя детьми – принцем Арчи и принцессы Лилибет.
Принц Гарри катался на аттракционе «автодром» с семилетним Арчи, а пятилетняя Лилибет с мамой Меган наблюдали за ним со стороны. Фотографиями с мероприятия поделилось издание The Mirror.
Меган одета в теплую куртку с меховым воротником и шапку, принц Гарри также в куртке и в бейсболке.
Этот выход в свет для Сассекских был первым после возвращения принца Гарри из Украины, где он посетил Львов. Там британский принц встретился с ранеными ветеранами и медиками, а также принял участие в 6-х национальных «Играх Непокоренных». Нам также известно, что одна из волонтеров мероприятия вручила герцогу подарки для его детей, возможно, мы увидим их позже в Instagram у Меган.