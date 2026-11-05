Меган Маркл и принц Гарри едут в Европу с важным визитом

Меган и Гарри / © Associated Press

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Супруги посетят Брюссель в следующий вторник, 10 ноября, где они выступят с совместной программной речью на открытии Мемориала «Потерянный экран» в Европейском парламенте.

Ожидается, что это будет первое публичное появление пары после того, как отец герцогини, Томас Маркл, был заявлен в полицию Филиппин и ФБР по поводу предполагаемых изображений сексуального насилия над детьми. Он отрицает обвинения, называя их «гнусной ложью», но поиски улик продолжаются.

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Меган Маркл в Швейцарии / © Getty Images

Новости о поездке появились всего через несколько минут после того, как король и королева покинули Антигуа и Барбуду по завершении своей поездки в Карибский бассейн, где на днях состоялся прощальный торжественный вечер в их честь, пишет Mirror.

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Во время этой поездки Гарри и Меган прослушают выступления председателя Европейского парламента Роберты Метсолы и депутата Европарламента Антонио Лопеса-Истуриса, первого заместителя председателя Межпарламентской группы по правам ребенка, после чего сами выступят с речью.

Меган и Гарри / © Getty Images

Мемориал «Потерянный экран» был создан фондом Archewell Foundation, основанным Гарри и Меган, в память о детях, погибших в результате насилия в социальных сетях. Он был открыт в Нью-Йорке в прошлом году, а в начале этого года его перевезли в Женеву, где Меган выступила с программной речью.

Меган Маркл в Швейцарии / © Getty Images

Ожидается, что на следующей неделе в Брюсселе Сассексы поделятся своим опытом общения с семьями, пострадавшими от насилия в интернете.

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