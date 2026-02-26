Меган Маркл и принц Гарри посетили центр реабилитации в Аммане

Герцог и герцогиня Сассекские / © Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские в рамках своего визита на Ближний Восток посетили Национальный центр реабилитации зависимых (NCRA) вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения в Аммане.

По данным ВОЗ, заведение работает как центр краткосрочного стационарного и амбулаторного лечения, предоставляя услуги по медицинской абстиненции, психологическую поддержку и социальное консультирование, и подчиняется Министерству здравоохранения Иордании через Национальный центр психического здоровья.

«Я хочу, чтобы вы знали, что нет ничего постыдного в зависимости, она происходит из чего-то другого, а именно из эмоциональной боли — вы очень, очень смелые, что пришли сюда, в больницу», — сказал Гарри пациентам, сообщает People. «Теперь вам нужно использовать этот опыт и вернуться к своим общинам и помочь другим людям, которые оказались в подобной ситуации».

В тот день пара оделась сдержанно также Меган отказалась от украшений. Герцогиня надела черные свободные брюки и лонгслив, которые дополнила укороченным серым пальто от Zara с черными пуговицами. Однако кроме демократичных брендов она также дополнила образ и роскошными, ведь надела туфли от Chanel.

Днем ранее Меган и Гарри приняли участие в круглом столе Всемирной организации здравоохранения в Аммане, а также посетили лагерь беженцев Заатари.