Меган Маркл и принц Гарри сходили на баскетбольный матч и попали в объективы фотографов

Меган и Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри были замечены сидящими рядом с голливудской звездой — Куин Латифой — на 75-м Матче всех звезд НБА в Инглвуде.

Все трое сидели в первом ряду на баскетбольном матче в Intuit Dome в воскресенье, после празднования Дня святого Валентина.

Меган и Гарри / © Getty Images

Меган была одета в темно-синий свитер и брюки в тон, а обула замшевые ботинки на шпильке, продемонстрировав многослойность образа, а принц Гарри и обул замшевые зеленые кеды. На голове у принца была бейсболка. Герцогиня также дополнила свой лук золотым колье-гвоздем от Cartier, сделала легкий макияж и распустила волосы.

Напомним, ранее 13 февраля, пара была замечена на ужине в честь Дня святого Валентина в одном из своих любимых ресторанов, Funke в Беверли-Хиллз.

Принц Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Также в Instagram Меган делилась фотографией принца Гарри, держащего на руках их дочь Лилибет и на фото впервые было видно лицо девочки.