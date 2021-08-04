Меган Маркл исполняется 40 лет: десять фактов о жизни герцогини Сассекской

Сегодня свой 40-й день рождения отмечает актриса и супруга британского принца Гарри – Меган Маркл, герцогиня Сассекская.

Вспоминаем, как Меган ступила на путь славы и впоследствии стала членом британской королевской семьи. О самых интересных фактах из ее биографии читайте ниже.

Герцогиня Сассекская / Associated Press

1. Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Получила широкую известность благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", в котором снималась с 2011 по 2018 год.

2. Ради любви к принцу Гарри Меган Маркл отказалась от съемок в новом сезоне сериала, а также от многих своих других проектов, которые были связаны в миром моды и шоу-бизнеса.

3.Детство Меган прошло за кулисами, так как ее отец Томас Маркл работал режиссером по свету. Уже с детства Меган знала, что хочет стать актрисой.

Герцогиня Сассекская Меган / Getty Images

4. Американский генеалог Гэри Бойд Робертс провел исследование, на основании которого установил, что отец Меган является потомком короля Англии Эдуарда III. Согласно его выкладкам, предком Меган по линии отца был преподобный Уильям Скиппер, который в 1639 году эмигрировал в Бостон. Сам Уильям Скиппер был потомком одного из сыновей Эдуарда III — Лайонеля, герцога Кларенса. Таким образом Меган приходится дальней родственницей своему мужу принцу Гарри.

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5. Меган закончила Северо-Западный университет. Ее путь в актерстве начался со съемок в сериалах: "Главный госпиталь", "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". Первые ее киноработы были в фильмах "Помни меня" (с Робертом Паттинсоном в главной роли) и "Несносные боссы" (с Дженнифер Энистон). Когда начались съемки "Форс-мажоров", Меган переехала в Торонто и жила в Канаде.

6. До встречи с принцем Гарри Меган уже была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они встречались с 2004 года, а поженились в 2011-м и развелись в 2013 году.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл / Getty Images

7. В 2016 году Меган познакомилась на тайном свидании с принцем Гарри и влюбилась. Их роман сначала был тайным, до тех пор пока Кенсингтонский дворец не прокомментировал ситуацию и не подтвердил, что принц строит отношения с американской актрисой.

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

8. Их роман развивался стремительно, уже в 2017 году Гарри сделал Меган предложение и подарил ей кольцо с бриллиантом из Ботсваны и двумя камнями из коллекции его матери принцессы Дианы. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На тот момент Меган уже была в ссоре с отцом, поэтому на свадьбе с ее стороны присутствовала только мама Дория. Под венец невесту вел принц Чарльз. Меган получила титул от королевы и стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

Герцогиня Меган и принц Гарри с сыном Арчи / Instagram герцога и герцогини Сассекских

9. В мае 2019 года на свет появился первенец пары - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Родители отказались от каких-либо титулов для него.

10. В январе 2020 года Меган и Гарри шокировали общественность своим заявлением, в котором объявили о своем желании покинуть королевскую семью и отказаться от какого-либо финансирования.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри с королевой Елизаветой II / Associated Press

В апреле королева Елизавета II дала им такую возможность, лишив Меган и своего внука Гарри титулов, некоторых патронажей и финансирования. В июне 2021 года у пары родился второй ребенок - дочь Лилибет Диана.

Меган с сыном Арчи / Instagram savewithstories

Герцогиня Сассекская Меган в платьях-рубашках (15 фото)

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